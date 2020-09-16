تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي ثلاثة أسابيع بسبب «كورونا»

رجل يرتدي كمامة أمام مسجد قبة الصخرة بالقدس الشرقية المحتلة، 21 أغسطس 2020 (فرانس برس)