السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 08:34 صباحا
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وعدم قبولها «أي مساس باستقرار المنطقة».

كما أشارت إلى حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حسب بيان لمجلس وزراء المملكة أمس الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع بأن تعترف السعودية بـ«إسرائيل في الوقت الملائم»، لتلحق بذلك بركب كل من الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا برعايته في البيت الأبيض أمس، اتفاقين مع تل أبيب.

وإذ أعلن ترامب أن هناك إمكانية لأن توقّع «سبع أو ثماني دول» إضافية اتّفاقات مماثلة مع «إسرائيل»، بما فيها (الدول) «الكبيرة»، لفت إلى أن السعودية قد تكون إحدى هذه الدول، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي لصحفيين: «لقد تحدّثت مع العاهل السعودي» وهم سينضمّون «في الوقت الملائم».

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