نتانياهو: هذا السلام سيشمل على الأرجح دولا عربية أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 08:35 مساء

اعتبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض مع دولة الإمارات والبحرين «يمكن أن يضع حدا للنزاع الإسرائيلي-العربي».

وأعلن لدى توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض: «إلى من يحملون جروح الحرب ويثمنون منافع السلام ما نقوم به اليوم أمر مهم، لأن هذا السلام سيشمل على الأرجح دولا عربية أخرى، ويمكنه وضع حد نهائي للنزاع الإسرائيلي-العربي».

وللمناسبة شكر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لنتانياهو قراره بـ«وقف ضم الأراضي الفلسطينية».

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