نتانياهو: هذا السلام سيشمل على الأرجح دولا عربية أخرى

اعتبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض مع دولة الإمارات والبحرين «يمكن أن يضع حدا للنزاع الإسرائيلي-العربي».
وأعلن لدى توقيع الاتفاقين في البيت الأبيض: «إلى من يحملون جروح الحرب ويثمنون منافع السلام ما نقوم به اليوم أمر مهم، لأن هذا السلام سيشمل على الأرجح دولا عربية أخرى، ويمكنه وضع حد نهائي للنزاع الإسرائيلي-العربي».
وللمناسبة شكر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لنتانياهو قراره بـ«وقف ضم الأراضي الفلسطينية».