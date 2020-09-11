أول تعليق بحريني على اتفاق التطبيع مع «إسرائيل»

مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية السابق، الشيخ خالد آل خليفة. (الإنترنت)

اعتبر مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية السابق، الشيخ خالد آل خليفة، الجمعة، أن اتفاق تطبيع علاقات بلاده مع «إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها».

وقال المسؤول الرفيع المستوى في أول تعليق بحريني رسمي على اتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصبّ في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن الاتفاق «يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة».