الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارة إسرائيلية في محيط حلب

عناصر من الأمن السوري عند معبر البوكمال شرق سورية، 30 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

تصدت قوات الدفاع الجوي السوري فجر الجمعة لـ«غارة جوية إسرائيلية» في محيط حلب شمال البلاد، وفق ما أوردت وكالة أنباء «سانا» الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري «في الساعة الأولى والنصف صباح اليوم، قام العدو (..) بعدوان جوي مستهدفا محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان، وأسقطت معظم الصواريخ»، حسب وكالة «فرانس برس».

مئات الضربات منذ 9 أعوام

ومنذ بدء النزاع في سورية العام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سورية معظمها مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، كما طالت الغارات مرات عدة مواقع للجيش السوري، ولا تعلّق إسرائيل إجمالا على هذه الضربات، إنما أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا أنهم لن يسمحوا بتجذّر إيران بالقرب من حدود إسرائيل.

في الأسابيع الأخيرة، استهدفت غارات نسبت إلى الدولة العبرية، مواقع جنوب دمشق وفي وسط سورية، وكذلك في أقصى الشرق قرب الحدود مع العراق، ما تسبّب بمقتل مقاتلين موالين لإيران وجنود تابعين للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الثالث من سبتمبر الجاري، قتل 16 مسلحا مواليا لإيران على الأقل في ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد بعد ساعات من إعلان دمشق تصديها لصواريخ إسرائيلية على مطار عسكري في منطقة أخرى.

وتسبّبت ضربات إسرائيلية الإثنين الماضي على منطقة في جنوب غرب العاصمة وفي ريف درعا الشمالي «جنوب» بمقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى مدنية، وفق المرصد.