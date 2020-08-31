قتيلان وسبعة جرحى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري

لقطة خلال تصدّي الدفاع الجوي السوري لقصف اسرائيليجنوب دمشق، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سقط قتيلان على الأقلّ وأصيب سبعة جنود سوريين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف ليل الإثنين مواقع للجيش السوري جنوبي دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.

وقال المصدر «قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوّي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها»، لافتاً إلى أنّ «العدوان الإسرائيلي أدّى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله «عدوان إسرائيلي جوي يستهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ ووسائط دفاعنا الجوي تتصدّى له».

قصف إسرائيلي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته بأنّ القصف الإسرائيلي طال جنوب غرب دمشق وريف درعا الشمالي في جنوب البلاد. وقال مدير المرصد رامي عبدالرجمن إنّ القصف طال «مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات سورية موالية له».

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس، أعلنت دمشق أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لغارات جويّة قالت إسرائيل إنّ طائراتها شنّتها في جنوب سورية. وجاءت الضربات يومها، وفق الجيش الإسرائيلي، «ردّاً على عملية زرع عبوات ناسفة تمّ إحباطها» في جنوب هضبة الجولان المحتلّة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها غارات في سورية، إلا أنّها تكرّر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات طهران، الداعمة دمشق، لترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

توعد حزب الله

وشهد لبنان خلال الأسابيع الأخيرة توتّراً بين حزب الله وإسرائيل. وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأحد بقتل جندي إسرائيلي مقابل كل عنصر من مقاتليه يسقط بنيران إسرائيلية، وذلك بعد مقتل أحد عناصره في سورية في يوليو.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة «على الإسرائيلي أن يفهم: عندما تقتل أحد مجاهدينا، سنقتل أحد جنودك». وأضاف نصر الله في إشارة إلى التصعيد الذي شهدته الحدود بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع الاخيرة «هذا كلّه مسجّل في الحساب، وسيأتي حسابه».

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنّ قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان ردّاً على إطلاق نار استهدفها ليلاً. وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بردّ «قوي» في حال حصول هجمات جديدة انطلاقا من لبنان.