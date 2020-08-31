رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 02:51 مساء
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الإثنين، إلى تغيير «النظام الطائفي» في البلاد، بعدما أظهر انفجار المرفأ المروّع «سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي»، في دعوة تكررت أخيرًا على الساحة السياسية.

وقال بري في كلمة ألقاها خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، عشية مئوية لبنان الكبير، «إن أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عن عناصر الدولة الفاشلة، هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لا بدّ بالتالي من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علّة العلل». وليست المرّة الأولى التي يطالب فيها بري بإلغاء «الطائفية السياسية».

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