مباحثات بين وزيري الصحة الإماراتي والإسرائيلي حول «كوفيد-19»

ياباني هو آخر مريض في مستشفى دبي الميداني لفيروس «كورونا» لدى مغادرته المستشفى، 7 يوليو 2020. (أ ف ب)

بحث وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، الإثنين، هاتفيًّا مع نظيره الإسرائيلي يولي أدلشتاين التعاون بين الجانبين في المجال الطبي وفي مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنهما بحثا «مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الوكالة فإنهما تناولا أيضًا «سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19».

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مئات يتظاهرون في غزة ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة جاءت في أعقاب مؤشرات الى تقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات. وحتى قبل إعلان تطبيع العلاقات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في يونيو الماضي عن «تعاون» مع الإمارات في مجال مكافحة وباء «كوفيد -19».

وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أغسطس الجاري الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى. وفي يونيو الماضي، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان «إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد-19»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.