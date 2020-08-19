مئات يتظاهرون في غزة ضد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

متظاهرة فلسطينية في غزة، خلال مسيرة رافضة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، 19 أغسطس 2020 (فرانس برس)