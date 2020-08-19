واشنطن تحض العراق على تفكيك كل الفصائل المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 08:59 مساء
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل إلى مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 19 أغسطس 2020. (أ ف ب).

حضت الولايات المتحدة الأربعاء العراق على تفكيك كافة "المجموعات المسلحة» الموجودة على أراضيه، عشية اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن إن «المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء الكاملة، أعاقت تقدمنا»، وفق «فرانس برس».

حل الشرطة المحلية
وأضاف «يجب أن تحل الشرطة المحلية محل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. لقد أكدت للدكتور فؤاد أننا نستطيع مساعدته وأننا سنساعده».

ولم يذكر مايك بومبيو الفصائل العراقية الموالية لإيران بالاسم، لكن زيارة رئيس الوزراء العراقي للولايات المتحدة تأتي على خلفية هجمات يومية تشنها هذه الفصائل ضد المصالح الأميركية في العراق. ويعد هذا التحدي الرئيسي اليوم لمصطفى الكاظمي الذي تولى مهامه في مايو في بلد تتنازع طهران وواشنطن لفرض نفوذهما عليه.

 وقال بومبيو: «ناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة والعراق العمل معاً لجعل العراق أكثر أمناً واستقراراً». ووعد «بدعم قوات الأمن العراقية» من أجل «تقليص قوة الميليشيات التي ترهب الشعب العراقي منذ فترة طويلة وتقوض سيادة العراق الوطنية».

الحوار الاستراتيجي
واصل البلدان في واشنطن «حوارهما الاستراتيجي» الذي بدآه في يونيو عندما أعلنت إدارة ترامب أنها "ستخفض" وجودها العسكري في العراق «في الأشهر المقبلة». ولدى سؤاله عن جدول زمني، رفض بومبيو الرد ودعا إلى «عدم التركيز» على «الأرقام».

لكن مصير حوالي 5000 جندي أميركي منتشرين في العراق منذ الحرب ضد الجماعات الإسلامية  المتطرفة يفترض أن يناقش الخميس في البيت الأبيض.

ويطالب الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل شبه عسكرية مندمجة في مؤسسات أمنية عراقية لكنها متحالفة مع إيران البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد في مطلع السنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: لا تطبيع مع الإسرائيليين دون تحقيق السلام مع الفلسطينيين
عربى
«أجوكو» تبحث إمداد محطة كهرباء السرير بالغاز الطبيعي
ليبيا
العسكريون بعد استيلائهم على السلطة في مالي: نريد انتقالا سياسيا مدنيا وانتخابات
دولى
باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب ...
رياضة عالمية
حرس الموانئ النفطية التابع للقيادة العامة يعلن «فتح الموانئ النفطية»
ليبيا
السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»
عربى
برلماني إيطالي معارض: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا.. والحكومة صامتة
ليبيا
«رويترز»: اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء حسب أحد قادة التمرد
دولى
بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس
ليبيا
«سبوتنيك»: تمرد بقاعدة عسكرية واعتقال وزراء وضباط كبار بدولة مالي
دولى
إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من علاجات للأسنان تولّد الهباء الجوي