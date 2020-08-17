مقتل ضابط وعشرة جنود خلال مواجهات في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 01:34 مساء
عناصر من لجان المقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور في محافظة مأرب، 30 يناير 2018 (فرانس برس)

قتل ضابط رفيع في الجيش اليمني وعشرة جنود خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين وإطلاق صواريخ من شرق وشمال شرق صنعاء، وفق ما أعلن مسؤولون عسكريون ومصادر طبية، اليوم الإثنين.

وذكر مسؤول عسكري موالٍ للحكومة اليمنية لوكالة «فرانس برس» أن الجيش شن هجومًا مضادًّا في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء، الأحد، لاستعادة المحافظة التي خسرها وسقطت بيد الحوثيين.

وفي مطلع مارس، سيطر المتمردون الحوثيون على عدة مواقع في المحافظة بينها الحزم، وهي عاصمة المحافظة المحاذية للحدود السعودية.

مقتل قائد عسكري وثمانية جنود
وقُـتل العميد محمد علي الركن قائد «اللواء 122- مشاة» في الجيش اليمني، وثمانية جنود آخرين أثناء المواجهات مساء أمس الأحد، بحسب مسؤولين عسكريين ومصادر طبية.

كما أفاد المسؤولون العسكريون بسقوط قتلى بين الحوثيين، دون أن يتمكنوا من إعطاء حصيلة دقيقة.

وأكد نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، مقتل الضابط في بيان نقلته وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء، وجاء فيه أن الركن كان «يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في قيادة العمليات العسكرية في جبهات محافظة الجوف».

وسقط مساء الأحد صاروخ «كاتيوشا» أطلقه الحوثيون على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب أثناء اجتماع للقيادات العسكرية. وسقط الصاروخ قرب قاعة الاجتماع؛ ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح، حسب مسؤول عسكري.

اشتباكات متجددة
وتجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين أمس في محافظة البيضاء في مديريات على الحدود بينها وبين مأرب، بينما أطلق المتمردون الحوثيون هجمات ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة».

وأعدم مسلحون ينتمون إلى تنظيم «القاعدة»، السبت الماضي، طبيب أسنان يمنيًّا اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية والتسبب بتوجيه ضربات طائرات دون طيار أميركية ضد عناصر «القاعدة»، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

واستغل تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق البلد الذي دمرته الحرب منذ 2015. وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، الذي يتّخذ من اليمن مقرًّا، أخطر فروع «القاعدة».

وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد اليمن انهيارًا في قطاعه الصحي وتهدد المجاعة الملايين من سكانه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت
ليبيا
128.67 ألف ليبي عاطل أكثر من نصفهم إناث.. ونسبة خريجي الجامعات الأعلى
ليبيا
توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
تحدث عن رفع الدعم والسيولة والمصرف المركزي.. أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول فاعلية اللقاح الروسي ضد «كورونا»