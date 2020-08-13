الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن إعلان الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل من خطوات لاحقا.

وبحسب «فرانس برس»، قال الصفدي في بيان «أثر الاتفاق (...) سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل. فإن تعاملت معه حافزًا لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديدا لأمن المنطقة برمتها».