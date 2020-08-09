ترامب يدعو إلى الهدوء في لبنان وإجراء تحقيق «شفاف» في انفجار المرفأ

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الهدوء في لبنان بعد مواجهات عنيفة، السبت، بين متظاهرين ضد الفساد وقوات الأمن اللبنانية. (رويترز)

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق «كامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الأبيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي نظمته فرنسا.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب دعا إلى الهدوء في لبنان مع إقراره بـ«مشروعية الدعوات التي أطلقها المتظاهرون السلميون إلى الشفافية والإصلاحات وتحمل المسؤوليات». وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال البيت الأبيض إن «الرئيس ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب لبنان».

وتابع بيان الرئاسة الأميركية أن ترامب «اتفق مع القادة الآخرين على ضرورة تنسيق الاستجابة الدولية بشكل وثيق». كما حض «الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف»، لافتًا إلى «استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فيه».

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وفيما يتصاعد الغضب في لبنان ضد الطبقة السياسية الفاقدة للثقة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى تحقيق دولي في ملابسات انفجار مرفأ بيروت، وهي فكرة رفضها نظيره اللبناني ميشال عون.