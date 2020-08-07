بالصور: زلزال مروع يضرب الجزائر

زلزال مروع يضرب شمال ميلة بالجزائر, 7 أغسطس (الإنترنت)

استيقظت الجزائر على زلزال مروع ضرب شمال ميلة، بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر، ما أدى لانهيارات أرضية وهدم مبان وانهيارات في بنايات أخرى، وإثارة الذعر بين الأهالي.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر كم الدمار الذي حل بالبلدية، إذ انقسمت الأرض إلى شطرين بعد الزلزال العنيف.

زلزال مروع يضرب شمال ميلة بالجزائر, 7 أغسطس (الإنترنت)

زلزال مروع يضرب شمال ميلة بالجزائر, 7 أغسطس (الإنترنت)

زلزال مروع يضرب شمال ميلة بالجزائر, 7 أغسطس (الإنترنت)

زلزال مروع يضرب شمال ميلة بالجزائر, 7 أغسطس (الإنترنت)