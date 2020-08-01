الإمارات: على تركيا التخلي عن منطق الباب العالي

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت - أرشيفية)

دعت الإمارات العربية المتحدة، السبت، تركيا إلى الكف عن التدخل في الشأن العربي والتخلي عن «الأوهام الاستعمارية ومنطق الباب العالي»، بعد تصريحات لوزير الدفاع التركي عن «أعمال ضارة» ارتكبتها الإمارات في ليبيا وتوعده بـ«محاسبة» أبوظبي.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على «تويتر»: «منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية»، معتبرًا أن «التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده»، مشيرا إلى أنه «من الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي».

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية أن «أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسورية»، متوعدا إياها بالقول «سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين».

وقال أكار وفق نص للمقابلة نشرته وزارة الدفاع التركية باللغة التركية: «يجب سؤال أبوظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة».

وفاقم النزاع في ليبيا التوتر القائم بين أنقرة وأبوظبي اللتين تدهورت العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة، على خلفية النفوذ الإقليمي ودعم تركيا لقطر في النزاع القائم بين الدوحة وبين السعودية وأبوظبي والمنامة والقاهرة.

وتتجنّب تركيا توجيه انتقادات مباشرة إلى السعودية، لكنها لا تتوانى عن انتقاد الإمارات، وفي العام 2018 أطلقت تركيا على الحي الذي تقع فيه السفارة الإماراتية في أنقرة اسم «زقاق فخر الدين باشا» تيمنا بالحاكم العثماني الذي تتّهمه الإمارات بارتكاب جرائم ضدّ سكان المدينة المنورة.