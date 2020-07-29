السعودية تسجل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع بدء مناسك الحج

مصلون بأعداد محدودة في ساحة المسجد الحرام بمكة، 23 يونيو 2020 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 حالة وفاة، تزامنا مع بدء مناسك موسم الحج، وتوافد الحجاج إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم.



وأكدت الوزارة في بيان تسجيل 2945 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 228 ألفا و569 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 272 ألفا و590 حالة، منها 2816 حالة وفاة.



وصباح اليوم، توافد الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم وبدء مناسك الحج، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية اتخذتها المملكة.



وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441 هـجرية، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر.



وتقرر وضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي الصحن والمسعى قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج الحجاج.