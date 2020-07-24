675 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الجزائر والحصيلة تتجاوز 26 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 07:53 مساء
جانب من أعمال التعقيم في الجزائر. (الإنترنت)

سجلت الجزائر 675 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 26.159 حالة، حسب ما كشف عنه، الجمعة، الناطق الجزائري الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس «كورونا»، الدكتور جمال فورار.

وفي مداخلته اليومية بالتلفزيون الرسمي الجزائري عن تطور الوضع الوبائي في البلاد، أفاد فورار بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا»، والمقدرة بنحو 26.159 ألف مصاب تمثل نسبة 1.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، كاشفًا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 1.136 وفاة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

وفي حين ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في الجزائر إلى 17.693 شخصًا بعد إحصاء 324 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كشف الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس عن وجود 65 مريضًا حاليًّا بالعناية المركزة.

28 ولاية تسجل أقل من عشر حالات
وكشف فورار أن 28 ولاية جزائرية سجلت بها أقل من عشر حالات مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين سجلت 20 ولاية أكثر من عشر حالات.

وقال إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة، واحترام قواعد النظافة، والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع الواقي، مع المحافظة على صحة كبار السن، خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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