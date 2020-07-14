«رويترز»: نجاة قائد الجيش الصومالي من تفجير انتحاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 11:00 صباحا

قال ناطق باسم الجيش الصومالي وخدمة إسعاف إن قائد الجيش نجا دون إصابات بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو بينما أسفر التفجير عن مقتل مدني، وأعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الناطق باسم الجيش، العقيد عبدي قاني علي، إن الجنرال يوسف راجي «كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار».

وأضاف: «فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات».
وقالت خدمة أمين للإسعاف إنها نقلت جثة مدني من الموقع.

وقال عبدالعزيز أبومصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب في بيان «نفذنا عملية استشهادية في مقديشو. الهدف كان رتلا عسكريا يرافق قادة كبارا من المرتدين».

وتقاتل «حركة الشباب» منذ 2008 لإطاحة الحكومة المركزية وحكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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