الإليزيه: ماكرون يطلب من إسرائيل التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:34 صباحا

طلب إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرا بأن ذلك سيضر بالسلام، وفق ما أفاد قصر الإليزيه الجمعة.

وأوضح «الإليزيه» في بيان عرض فيه مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الرئيس الفرنسي «ذكّره بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية».

وشدد الرئيس الفرنسي على أن «مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

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