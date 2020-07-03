وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر

رفات 24 مقاتلا جزائريا أعيدت من فرنسا إلى الجزائر في مطار الجزائر.3 يوليو 2020. (فرانس برس)

قبل أيام من الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها، استعادت الجزائر التي استعمرتها فرنسا 132 عاما، الجمعة، رفات 24 من مقاتلين قتلوا في السنوات الأولى للاستعمار، وكانت محفوظة منذ عقود في متحف الإنسان في باريس.

وحطّت طائرة «هرقل سي-130» حاملة رفات 24 المقاتلين في مطار الجزائر الدولي، رافقتها مقاتلات من الجيش الجزائري، وفق ما أفاد مصور في وكالة «فرانس برس».

وكان في استقبال النعوش الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وحشد من حرس الشرف، وستنقل الرفات إلى قصر الثقافة. وذكرت تقارير تلفزيونية أن الرفات ستدفن، الأحد، في ساحة الشهداء في مقبرة العلية في الجزائر العاصمة.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا على تحسن في العلاقات بين الجزائر والدولة الاستعمارية السابقة، وهي علاقات اتسمت منذ استقلال البلاد في العام 1962 بالتوترات المتكررة والأزمات.

ويغذي هذه العلاقة المتقلبة انطباع في الجزائر بأن فرنسا لا تقوم بما فيه الكفاية لتسوية ماضيها الاستعماري «1830-1962»، وأعلن تبون، الخميس، أمام أفراد من الجيش العودة الوشيكة من فرنسا لرفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم، مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن أكثر من 170 سنة.

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: «أبى العدو المتوحش إلا أن يقطع آنذاك رؤوسهم عن أجسامهم الطاهرة نكاية في الثوار، ثم قطع بها البحر حتى لا تكون قبورهم رمزا للمقاومة».

وقالت المؤرخة المتخصصة في تاريخ الجزائر مليكة رحال على «تويتر»، أجزاء «الأجساد تعود إلى منزلها بعد إقامة طويلة جدا في صناديق متحف الإنسان في باريس، جزء آخر من 1962 تجري تسويته في 2020».

جريمة ضد الإنسانية

وطلبت الجزائر رسميا من فرنسا للمرة الأولى في يناير 2018 إعادة الجماجم وسجلات من الأرشيف الاستعماري. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد خلال زيارة للجزائر في ديسمبر 2017 إعادة الرفات البشري الجزائري الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

وفي العام نفسه لكن قبل انتخابه، وصف ماكرون استعمار الجزائر بأنه جريمة ضد الإنسانية في نهاية العام 2017، قال رئيس المتحف برونو دافيد إن المؤسسة مستعدة لدعم مسار الاسترداد، وشرح أن الرفات البشرية دخلت في مجموعاتنا الأنثروبولجية نهاية القرن التاسع عشر، عقب حلقات مختلفة مرتبطة بالغزو الفرنسي للجزائر ولم يصدر تعليق بعد عن باريس على العملية.

وأثار المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي مسألة الجماجم في العام 2011 بعد قيامه بعملية بحث في المتحف. وأعرب عن أسفه لكون الجماجم محفوظة في صناديق من الورق المقوى المبتذلة تشبه علب متاجر الأحذية، وهو نقد دحضته إدارة المتحف وطالبت عرائض عديدة وقعها مؤرخون بإعادة الرفات إلى الجزائر.

تهدئة دبلوماسية

وعشية الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال التي سيجري الاحتفال بها الأحد، تظهر هذه الخطوة الرغبة في التهدئة بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين مرتبط ببث فيلم وثائقي على التلفزيون الفرنسي في نهاية مايو يتناول الشباب الجزائري الرافض للنظام في الجزائر، حيث تتواصل موجة من الاحتجاجات منذ فبراير 2019.

وتتزامن الخطوة مع النقاش العالمي حول انتهاكات القوى الاستعمارية السابقة في العالم بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد الذي قتل على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة.

وتبقى قضية الذاكرة في صميم العلاقات المتقلبة بين الجزائر وفرنسا. وقد تبنى النواب الجزائريون أخيرا قانونا تاريخيا جرى بمقتضاه اعتماد 8 مايو يوما للذاكرة، تخليدا لذكرى مجازر 1945 التي ارتكبتها القوات الفرنسية في مدينتي سطيف وقسنطينة.

وتريد السلطات الجزائرية أن تطرح ملف المفقودين أثناء حرب الاستقلال «1954-1962» البالغ عددهم أكثر من 2200 وفقا للجزائر، وأيضا الملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي أوقعت ضحايا وما زالت، وفق ما تقول وفي مارس 1962، نصت اتفاقات إيفيان الموقعة مع فرنسا على وقف فوري لإطلاق النار ومهدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو.