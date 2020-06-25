شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي

شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي إسرائيلي في مجال مواجهة كوفيد - 19 (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان «إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد- 19».

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي للجائحة، والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة».

وأضافت الوكالة: «في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها».

ولم تفصح الوكالة عن اسم الشركات محل التعاون المشترك، أو طبيعة المشروعات المتفق عليها بين الجانبين.