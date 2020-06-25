إيطاليا تصادر 1.5 مليون يورو من تونسي متهم بتهريب البشر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 09:46 مساء
قارب يحمل مهاجرين في مياه المتوسط (أرشيفية: الإنترنت).

قالت قوات الشرطة الإيطالية، الخميس، إنها صادرت «أملاكاً بقيمة 1.5 مليون يورو من قبل المواطن التونسي ف. مُنصر (40 عاماً)، لاتهامه بأنه يمارس نشاط تهريب البشر».

وأضافت القيادة الإقليمية للشرطة المالية في باليرمو (جنوب)، إنها قامت «بدعم الزملاء في تراباني، بتنفيذ إجراء أصدره قسم التدابير الاحترازية في محكمة تراباني بناء على طلب المدعي العام في باليرمو»، حيث «تم ختم شركات، وأراض، ومبان ومبالغ مالية»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وذكرت الشرطة أنه «في يناير العام الماضي، تم التوصل إلى مُنصر و13 مشتبها آخرين، بموجب أمر اعتقال صدر عن مديرية مكافحة المافيا في المقاطعة، في إطار عملية تحقيق لوحدة الشرطة الاقتصادية والمالية في باليرمو».

وتابعت بـ«النسبة للمحققين، كان الرجل رئيس مجموعة إجرامية مكرسة لتسهيل الهجرة السرية وتهريب التبغ، تتكون من مواطنين تونسيين وإيطاليين ينشطون بين شمال أفريقيا ومدن تراباني، وأغريجنتو وباليرمو».

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