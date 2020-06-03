لليوم الثالث.. مصر تسجل تراجعا في الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19» وترصد 1079 حالة جديدة و36 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 10:43 مساء

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ7350 متعافى.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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