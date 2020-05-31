مصر تسجل 1536 حالة في أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا» و46 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 08:50 مساء
عامل يعقم ويطهر موقع أثري في محافظة الأقصر جنوب مصر. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ6037 متعافى.

مصر تسجل 1367 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و34 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

مصر تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و34 وفاة

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

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