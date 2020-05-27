السودان: وفاة المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي متأثرة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 07:40 مساء
السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن السودان الأربعاء، وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وعرفت قدح الدم بدورها في المشاركة بهندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير الماضي، بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتبي الأوغندية. وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

وتعد السفيرة الراحلة، واحدة من أكثر المقربين من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ونجحت من خلال ذلك بتحقيق مصالحة تاريخية بينه وبين الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ما قاد إلى تطور كبير في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.

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