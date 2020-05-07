وحدة شرطية في السعودية لملاحقة مخالفي قواعد حظر التجمعات

شكلت المملكة العربية السعودية وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد، والتي كانت فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفق «رويترز»، سبق أن أعلنت السعودية أن مثل هذه التجمعات محظورة. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، يوم الخميس، إن مخالفي القواعد سيعاقبون بالقانون. وشجعت كذلك المواطنين على الإبلاغ عن مخالفة القيود.
ونقلت الوكالة الرسمية عن لائحة الحد من التجمعات التي اعتمدها وزير الداخلية «على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف أحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه».
القبض على مخالفين
في السياق نفسه، قال الناطق باسم شرطة منطقة القصيم، بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لـ«مخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما، وهما (مواطن، ومقيم في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقد ضبط بحوزتهما (3452) قرصاً مخدراً، وقطعة تزن (1,5 كجم) من مادة الحشيش، وسلاح ناري، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة»، بحسب «واس».