اليمن يسجل سابع إصابة بـ«كورونا» وسط تحذيرات أممية من تفشي الفيروس دون رصد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 11:08 مساء
عاملة في مجال الصحة تقيس درجات الحرارة لركاب في حافلة في تعز باليمن، 12 أبريل 2020.(رويترز.)

أعلن، اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في محافظة تعز، ما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى سبعة مع حالتي وفاة في البلد الذي تمزقه الحرب ويفتقر إلى الرعاية الصحية.

وقالت الأمم المتحدة إنها تخشى من أن المرض قد ينتشر دون رصده وسط سكان يعانون سوء التغذية الحاد ويفتقرون إلى وسائل الفحص المناسبة، حسب وكالة «رويترز».

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وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا» على تويتر «تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في الأربعينيات من عمره».

وأضافت «الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض».

وسجل اليمن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. وأعلن، الأربعاء الماضي، خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

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