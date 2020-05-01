552 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الإمارات والحصيلة ترتفع إلى 12481

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 01:12 صباحا
صورة تعبيرية لفيروس «كورونا المستجد».

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، 552 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12481 حالة، فيما زادت وفيات الإمارات جراء الفيروس إلى 105 حالات مع إحصاء سبع حالات جديدة.

وكشفت الوزارة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، لافتة إلى أن ذلك أسهم في تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

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كما أعلنت الوزارة أيضًا شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 2429 حالة.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة ترجع إلى مواطنين من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن جميعها مستقرة وتخضغ للرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن حالات الوفيات السبع من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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