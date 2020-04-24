شرطة الإمارات تستخدم «خوذات ذكية» لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أبريل 2020, 07:14 مساء
شرطي إماراتي يضع خوذة ذكية لقياس درجة الحرارة، 23 أبريل 2020. (رويترز)

تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، وتصدر إنذارًا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى، حسب وكالة «رويترز».

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وتقول شركة «كيه.سي. ويرابول» الصينية إنها باعت أكثر من ألف من هذه الخوذات القادرة على رصد درجة الحرارة، وتلقت طلبات للشراء من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وقال ضابط الشرطة، علي الرامثي، لـ«رويترز»:«نستخدم تلك الخوذة الذكية في هذا الوقت من الأزمة، مع وجود مرض كوفيد-19، في كل أقسام الشرطة في دبي فضلا عن وحدات الدورية التي يتطلب منهم العمل أن يكونوا في الخطوط الأمامية».

وأضاف «في حال وجود شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة نتخذ الإجراءات الضرورية لإيقافه... ثم يتعامل المسعفون معه ويتم نقله إلى أقرب منشأة طبية».

وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة بما في ذلك الأحياء المغلقة. وكثفت دول الخليج العربية عمليات الفحص بعد تسجيل أعداد متزايدة من حالات الإصابة بالفيروس بين العمال المهاجرين الذين يقطنون مناطق سكنية مكتظة.

وسجلت الإمارات ثاني أعلى إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست حيث تجاوز عدد المصابين ثمانية آلاف وأكثر من 50 حالة وفاة. ولا تقدم السلطات أرقاما منفصلة عن حالات الإصابة في الإمارات السبع.

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