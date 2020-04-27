الدفاعات السورية تتصدّى لغارات جوية إسرائيلية

دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية، 14 فبراير 2019. (أ ف ب)

أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة «سانا» بأنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت فجر الإثنين لغارات جوّية إسرائيليّة استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدّد طبيعة تلك المواقع.

وقالت الوكالة «تصدّت وسائط الدفاع الجوّي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أنّ الدفاعات السوريّة «أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها». وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

في 20 أبريل، تحدّثت «سانا» عن إطلاق صواريخ ضدّ أهداف في تدمر، في عمليّة نسبتها إلى إسرائيل. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.