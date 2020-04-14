بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 07:55 مساء
جابن من الأمطار والسيول في صنعاء، 13 أبريل 2020. (الإنترنت)

شهدت مدينة صنعاء باليمن سقوط أمطارغزيرة تسببت في سيول جارفة بكل المناطق، وحذرت مصلحة الدفاع المدني في العاصمة اليمنية، صنعاء، المواطنين من الاقتراب من أماكن تدفق السيول في العاصمة.

ودعت المصلحة أمانة العاصمة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تدفق مياه السيول إلى المنازل التي قد تتأثر بتدفق السيول.

وأبلغ مواطنون أن سيولا كثيفة قادمة من اتجاه مديرية خولان نحو المناطق الشرقية والجنوبية للعاصمة صنعاء، الحثيلي، دار سلم، الأحياء المحيطة بشارع خولان ابتداءً من جولة الحثيلي وحتى جولة الخفجي وحي شميله.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، عددا من الفيديوهات لتدفق المياه في الشوارع، وغرق المركبات، وحالة الذعر بين المواطنين، بينما قام البعض من السكان بالتكبيرات.

من جانب آخر، يستمر اليمن فى اتخاذ إجراءات التصدى لـ«كورونا» منذ اكتشاف الحالة الأولى وهى لمواطن يبلغ الستين من عمره من مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وفى سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء.

أمطار وسيول في العاصمة اليمنية صنعاء، 13 أبريل 2020. (الإنترنت)
العاصمة اليمنية صنعاء تغرق في مياه الأمطار، 13 أبريل 2020. (الإنترنت)
السيول تغرق مناطق صنعاء، 13 أبريل 2020. (الإنترنت)
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