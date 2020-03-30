العراق يسجل أعلى حصيلة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد

خلال أعمال تطهير منشآت عراقية, كربلاء (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الاثنین، تسجیل أربع وفیات و83 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد، في أعلى حصیلة یومیة تسجل في البلاد حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بیان أن مختبراتھا سجلت 83 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشارت الوزارة إلى أن محافظة النجف كانت «الأكثر إصابة بواقع 18 حالة، تلتھا السلیمانیة وبغداد بواقع 14 إصابة لكل منھما، والمثنى بواقع 12 حالة، ثم أعداد متفرقة في البصرة وكربلاء وأربیل ودھوك».

أربع وفيات

وأضافت الوزارة أنھا «سجلت كذلك أربع وفیات نتیجة الإصابة بالفیروس بینھا اثنتان في النجف والأخریان في دیالى وواسط فیما تماثل للشفاء تسع حالات من النجف وأربیل».

وبذلك ترتفع حصیلة المصابین بالمرض في عموم العراق إلى 630 شخصا توفي منھم 46 وتماثل للشفاء 152 حالة.

ومن جانبھا، أعلنت وزارة الخارجیة العراقیة الیوم الاثنین «إصابة ثلاثة عراقیین بالفیروس خارج البلاد اثنان منھما في الإمارات والثالث في كندا» لیرتفع إجمالي العراقیین المصابین في الخارج إلى 58 شخصا.