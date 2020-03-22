وزير الصحة التونسي: اكتشاف بؤرة لانتشار فيروس «كورونا» بجزيرة جربة

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، اليوم الأحد «اكتشاف بؤرة لانتشار فيروس كورونا غير معلومة المصدر في جزيرة جربة» تحوي ما بين خمس وست حالات إصابة.

وأكد الوزير عبد اللطيف المكي في تصريح لقناة «قناة قرطاج+» التونسية «تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حالات الوفاة على مستوى المدن التونسية إلى أربعة حالات».

وأشار وزير الصحة التونسي إلى أنه جرى «تسجيل خمس عشرة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 75 حالة حتى ظهر الأحد».

أعلنت الحكومة التونسية، مساء السبت، خطة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) جرى تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

وشدد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، في خطاب متلفز، على ضرورة «الاتحاد» في المعركة ضد الفيروس، وسجلت تونس رسميًّا ستين إصابة بالفيروس بينها وفاة واحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حملة تبرعات وطنية عبر التلفزيون (تيليتون) جمعت أكثر من 27 مليون دينار الجمعة (8.5 مليون دولار) سيتم تقديمها لقطاع الخدمات الصحية.

وقال رئيس الحكومة التونسي إن خطة المساعدات الحكومية تشمل استحداث صندوق بمبلغ قدره 700 مليون دينار من أجل هيكلة المؤسسات المتضررة، ووضع خطة ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.

كما تشمل تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية «المهشة»، وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرًا للتجول يمتد بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.