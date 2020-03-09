«الصحة التونسية»: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 06:12 مساء

أعلنت وزارة الصحة  عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، تتوزع على كل من المهدية وتونس العاصمة وبنزرت.

وأكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في تدوينة على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن «الامر يتعلق بحالتين مستوردتين وحالة عدوى محلية من حالة وافدة تهم زوجة أحد المصابين»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة «وات» انه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الاجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس الى 5 حالات، موضحاَ أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التي تم اجراؤها بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

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