مصر وفرنسا تجريان مناورات بحرية

طائرات هليكوبتر مصرية فوق حاملة المروحيات جمال عبد الناصر. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرت مصر وفرنسا مناورات بحرية، الخميس، في إطار المرحلة الأولى من «التدريب البحرى العابر المصرى - الفرنسى فى نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط».

وأوضح الناطق العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته بـ«فيسبوك» أن «التدريبات جرت باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهل البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية».

ولفت العقيد تامر الرفاعي إلى أن «التدريب يهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن البحرى في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية».

وأشار الناطق العسكري المصري إلى أنه من «المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية، يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة، وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة».

ونوه العقيد تامر الرفاعي «هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».