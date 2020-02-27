السعودية تعلق موقتا دخول المعتمرين إليها منعا لوصول «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 01:37 صباحا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها علقت موقتًا الدخول إلى المملكة للراغبين بأداء العمرة، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي لمنع وصول فيروس «كورونا» المستجد إلى أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على «تويتر» إنه في إطار إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره تقرر «تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس منها خطرًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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