مقتل وإصابة 3 نساء سعوديات بإطلاق نار شرق المملكة

نساء سعوديات, (أرشيفية : الإنترنت)

قُـتلت امرأة سعودية ثلاثينية وأُصيبت أخريان وسائقهن الهندي برصاص رجل لم تتضح دوافعه في مدينة الظهران، في شرق المملكة، على ما أعلنت الوكالة الرسمية مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن «الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس الإثنين، مواطنًا ثلاثينيًّا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم تذكر (واس) ملابسات الحادث أو دوافع مطلق النار، لكنها أوضحت أنه تم نقل الجرحى للمستشفى وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وذكرت جريدة «سبق» الإلكترونية المحلية أن «الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية) والطالبات، ما أدى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة وتم نقلهن إلى المستشفى في حينها».

وتشهد البلاد انفتاحًا اجتماعيًّا وثقافيًّا غير مسبوق خاصة في الأشهر القليلة الماضية.