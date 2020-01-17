فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية «لطمأنة» المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 09:35 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر الماضي.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره، وفق وكالة «رويترز».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة للجيش الفرنسي في وقت متأخر أمس الخميس: «في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية».

ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار. ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.

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