مقتل 8 من عناصر الحشد الشعبي العراقي في غارات شرق سورية

تشييع جنازة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في البصرة، 7 يناير 2020 (فرانس برس).

قتل ثمانية عناصر على الأقل من الحشد الشعبي العراقي، جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران شرق سورية قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» أن «طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال» في محافظة دير الزور، «محدثة انفجارات عدة».

وأسفر القصف عن مقتل «ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل»، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

ونفى الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن لـ«فرانس برس»، أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة.

ومنذ الأربعاء، تعرضت ثلاث قرى على الأقل في ريف البوكمال، لضربات شنتها طائرات مسيرة مجهولة الهوية ولم توقع خسائر بشرية، حسب المرصد.

وتنتشر في ريف البوكمال مجموعات شيعية مسلحة موالية لطهران، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية تحت لوائها.

وتعرضت فصائل الحشد لصفعة قوية مع مقتل نائب رئيس هيئتها أبو مهدي المهندس، الذي كان يُعد رجل طهران الأول في العراق، إلى جانب القائد السابق لفيلق القدس الإيراني النافذ قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الحالي.