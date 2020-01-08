«الناتو» يدين الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 02:34 مساء
اجتماع سابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو). (أرشيفية: الإنترنت).

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأميركية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضي. وكتب ستولتنبرغ، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأميركية والتحالف في العراق. الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر».

وقال ضابط في الحلف إنه لا إصابات في صفوف القوات التي تقوم بمهمة تدريب في العراق، حسب «فرانس برس».

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