الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة

الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة، وفق وكالة «رويترز».

وحسب رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، فإن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية، وخالد السهيلي وزيرا للخارجية، لافتًا إلى أن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

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وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.

وكانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر يوم الأربعاء إن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.