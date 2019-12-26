حكم بالسجن لناشط مغربي بتهمة «إهانة الملك»

أصدرت السلطات القضائية المغربية، الخميس، حكما بسجن ناشط على موقع يوتيوب أربع سنوات إثر إدانته بـ«إهانة الملك» في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه.

وفي قضية منفصلة تقرر احتجاز صحفي وناشط مغربي بسبب نشره تغريدة انتقد فيها قرار المحكمة، وفقا لما نقلته «فرانس برس» عن هيئة الدفاع. وصدرت هذه الأحكام بعد أن انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يوليو «تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية».

وأصدرت محكمة في مدينة سطات غرب البلاد حكما بالسجن أربع سنوات للناشط على يويتوب محمد السكاكي، المعروف باسم «مول الكاسكيطة»، وفقا لمحاميه محمد زيان.

واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف في مطلع ديسمبر بعد أن نشر فيديو يشتم فيه المغاربة، وانتقد الملك محمد السادس، الذي يعتبر في الدستور «لا يمكن المساس به». وأكد زياني أن موكله سيستأنف الحكم.

ويأتي الحكم على السكاكي بعد أقل من شهر من الحكم على مغني راب بالسجن عاما «لإهانته مسؤولا حكوميا». والخميس كذلك احتجز الصحفي عمر راضي (33 عاما) في الدار البيضاء ويواجه محاكمة الآن، حسبما قال محاميه سعيد بن حماني. ويتهم راضي بسبب نشره تغريدة قبل تسعة أشهر تنتقد أحد القضاة.