مقتل 17 مدنيا في ثالث هجوم خلال شهر على سوق بشمال اليمن

متمردون يمنيون حوثيون يبدؤون بالانسحاب من الحديدة في ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 17 مدنيا في سوق شعبية في صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن، بهجوم لم تحدد طبيعته، في ثالث استهداف للسوق نفسه في غضون شهر، مما يرفع عدد الضحايا الذين قتلوا فيه إلى 37 مدنيا.

وتأتي هذه الضربات على الرغم من الهدوء النسبي الذي يعم الجبهات الأخرى، خصوصا في ظل توقف هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على المناطق السعودية، وتزايد مؤشرات احتمال حدوث انفراج في النزاع المتواصل منذ 2014.

ولم تحمل الأمم المتحدة أي طرف مسؤولية الهجوم على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة، الثلاثاء، لكن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتهموا التحالف بقيادة السعودية، الداعم للقوات الحكومية منذ 2015، بتنفيذ ضربة جوية ضد السوق. كما لم يصدر أي بيان عن التحالف بهذا الخصوص، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان مساء الأربعاء: «تشير التقارير الميدانية الأولية بأن هجوما على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة (...) أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، من بينهم 12 إثيوبيا، وجرح ما لا يقل عن 12 آخرين»، لافتا إلى أن «هذا الهجوم الثالث على ذات السوق في غضون شهر واحد»، إذ قتل عشرة مدنيين وأصيب 18 بجروح في 22 نوفمبر، وقتل عشرة مدنيين أيضا وأصيب 22 في استهداف للسوق في 28 نوفمبر.

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واعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، أن «كل هجوم من هذا النوع هو انتهاك جسيم. الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات، وعن الأعمال الوحشية الأخرى، يجب مساءلتها»، حسب الوكالة الفرنسية.

وتدور الحرب في اليمن بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، منذ 2014. وتصاعدت حدتها في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية.

وتراجعت في الأسابيع الأخيرة أعمال العنف بشكل عام في اليمن، مع توقف المتمردين عن قصف السعودية بالصواريخ منذ سبتمبر، وإعلان المملكة عن قناة مفتوحة معهم للوصول إلى حل سلمي للحرب.