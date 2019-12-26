إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ضربات على غزة الليلة الماضية، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء»، وفق «فرانس برس».

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر مساء الأربعاء أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث جرى اعتراضها بمنظومة القبة الحديدية.

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وقبيل ذلك ذكر أن صفارات الإنذار أطلقت في مدينة عسقلان، حيث كان بنيامين نتانياهو يحضر تجمعا للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي ستبدأ الخميس.

وظهر في مقطع فيديو بثته قناة «كان 11» التلفزيونية العامة رجال الأمن يقتربون من نتانياهو لإبلاغه بالإنذار. وحيا رئيس الوزراء بعد ذلك التجمع الذي ضم نحو مئة ناخب من الليكود قبل إجلائه مع زوجته سارة.

وكان نتانياهو غادر في سبتمبر خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية تجمعا في مدينة أشدود الجنوبية عندما دوت صفارات الإنذار معلنة عن إطلاق صواريخ.

وسيختار أعضاء الليكود، الخميس، رئيسا جديدا لحزبهم في إطار انتخابات تمهيدية طالب بها المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء جدعون ساعر.

وستجري إسرائيل في الثاني من مارس انتخاباتها الثالثة خلال أقل من عام على أمل إنهاء أسوأ أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية، بعد فشل الليكود ومنافسه تحالف «أزرق أبيض» في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وتحمل إسرائيل حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، مسؤولية إطلاق أي صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.