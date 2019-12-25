الجيش الإسرائيلي يقر بـ«أخطاء رافقت تنفيذ غارة على غزة» وأدت لمقتل مدنيين

منزل القيادي بهاء أبو العطا الذي تعرض لغارة في غزة, 12 نوفمبر 2019, (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.

واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.

وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم، أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ«مجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الاسلامي».

كما قدّر الجيش أن «المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم» على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين.

وتوصل تحقيق للجيش لاحقا إلى أنه «على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، إلا أنه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك».

ولفت الجيش الاسرائيلي إلى أنه سيتعلم من «أخطائه للحد من تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد».

وشدد على أنه قام بـ«جهود كبيرة (...) لخفض الاضرار اللاحقة بغير العسكريين».

وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في الجهاد الاسلامي في غزة في 12 نوفمبر الماضي.

وردت المنظمة الإسلامية المتحالفة مع حماس بإطلاق 450 صاروخا على إسرائيل.

وخلال المواجهة هاجمت القوات الاسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وفي تقريره الثلاثاء، قال الجيش الاسرائيلي إن عملياته في نوفمبر، كانت ناجحة ووجهت ضربة الى الجهاد الإسلامي وأدت الى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع «حملة عسكرية أوسع نطاقا».