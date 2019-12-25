الرئيس الجزائري ينحني أمام نعش قائد الجيش خلال مراسم الجنازة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 11:58 صباحا
جزائريون يرفعون صور قائد الجيش أحمد قايد صالح أمام قصر الشعب خلال مراسم جنازته. 25 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

انحنى الرئيس عبدالمجيد تبون أمام النعش قبل أن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق صالح، حيث بدأت مراسم تشييع رئيس الأركان الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح، رجل البلاد القوي منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب منذ قليل.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون الحكومي نعش قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية، الإثنين، عند وصوله في الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط وقد لف بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.

وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون حاضرين عند وصول الجثمان إلى المبنى القديم، الذي كان مقرا للحكام العثمانيين وبني في القرن الثامن عشر.

وكان آخر ظهور عام لقايد صالح (79 عاما) في 19 ديسمبر أثناء مراسم تنصيب الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتخب قبل أسبوع، وكان الرئيس تبون منح في تلك المناسبة للرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح وكذلك للراحل قايد صالح، وسام «الصدر» وهو وسام مخصص تقليديا لرؤساء الدولة.

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