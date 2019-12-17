تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض تجاوز مليار ريال

رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، نجاح «موسم الرياض» الذي استمرّت فعالياته نحو شهرين، مشيرا إلى أن «الدخل المبدئي المباشر للموسم الذي حققته هيئة الترفيه تجاوز المليار ريال».

وقال آل الشيخ، خلال حضوره إحدى فعاليات الموسم بمنطقة «البوليفارد»: «نعيش واحدة من أزهى العصور، وأحسن العهود. بالأمس نحتفل بأكبر شركة مطروحة في العالم، وأكبر شركة في العالم أصبحت سعودية (أرامكو)»، مضيفا أنه «بلغ عدد زوار (موسم الرياض) الذي انتهى أمس 10 ملايين و300 ألف زائر، و206 آلاف سائح»، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».

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وأضاف أن «الدخل المبدئي المباشر للموسم الذي حققته هيئة الترفيه تجاوز المليار ريال، فيما تخطى الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية لـ(مدى) في الرياض خلال الفترة الزمنية للموسم الأربعة مليارات ريال»، مبينا أن أكثر البطاقات البنكية التي سُجّلت منها سحوبات في «موسم الرياض» هي «السعودية، فالأميركية، ثم الإماراتية، وتلتها الكويتية، والبريطانية، وبعدها البحرينية».

ولفت إلى أن «إجمالي الوظائف المباشرة بلغ 34 ألفاً و700 وظيفة مباشرة، بينما قُدّرت الوظائف غير المباشرة بـ17 ألفاً وثلاثمائة وظيفة»، مؤكداً أن هذه الأرقام «تُحمّلنا مسؤولية. ومن أمامكم أطلق أنا وزملائي منسوبو هيئة الترفيه تحدياً على أنفسنا، ونقول لكم: الوعد (موسم الشرقية) و(موسم جدة)».