جوشوا بطلاً للعالم في الملاكمة بحضور ولي العهد السعودي

جوشوا يتوج بطلاً للعالم في الإطار الأيمن وولي العهد السعودي بن سلمان في الإطار الأيسر (إنترنت)

توج البريطاني أنتوني جوشوا بطلاً للعالم في الوزن الثقيل للملاكمة، بعد تغلبه أمس السبت على الأميركي المكسيكي آندي رويز جونيور في النزال التاريخي الذي جمعهما على حلبة «درعية أرينا» في مدينة الدرعية التاريخية بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

بهذا النزال يكون جوشوا استعاد ألقاب الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وشهد نزال الدرعية حضورا جماهيريا كثيفا، جاءوا من أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث سبق ورشحت العاصمة الويلزية كارديف لاستضافة النزال الثأري، لكن السعودية نجحت في تعزيز مكانتها الرياضية لاستضافة النزال.