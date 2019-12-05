قتلى وجرحى في انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سورية

أرتال من الدبابات التركية متوقفة قرب قرية أقجة قلعة التركية على الحدود مع سوريا, 11 أكتوبر 2019, (أ ف ب)

أوقع انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سورية، الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، عددا من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن رتلا لـ«القوات التركية» استُهدف بسيارة مفخخة «خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى إصابة عدد من عناصر القوات التركية بجروح متفاوتة، مشيرا إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية»، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

وكانت أنقرة أطلقت في 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية في شمال شرق سورية، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها «إرهابية»، سيطرت من خلالها على قطاع بطول 120 كيلومترا داخل الأراضي السورية على طول الحدود بين البلدين.

وطردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في مارس الماضي، تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، من آخر معقل له في سورية، علما بأن الجهاديين تبنوا بعد ذلك عددا من الاعتداءات الدامية.

وأسفر النزاع في سورية منذ عام 2011 عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين.