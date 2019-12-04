الرئيس اللبناني يدعو لمشاورات رسمية لتكليف رئيس وزراء جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 05:50 مساء

 ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الإثنين لتكليف رئيس وزراء جديد

وقالت الرئاسة في بيانها «رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة»، بحسب «رويترز».

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني. واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر في مواجهة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

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